Тухель не рассматривает Гринвуда кандидатом в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не рассматривает нападающего французского "Марселя" Мейсона Гринвуда в качестве кандидата на вызов в национальную команду.

Свой единственный матч за сборную Англии Гринвуд сыграл в 2020 году при Гарете Саутгейте, предшественнике Тухеля.



Недавно 23-летний Гринвуд получил паспорт Ямайки благодаря происхождения своего деда, но на днях главный тренер сборной этой карибской страны Стив Макларен поведал, что Мейсон отказался от вызова.



Существует мнение, что Гринвуд все еще надеется возобновить свою карьеру в сборной Англии, но для Тухеля это "не приоритет".



"Я пока что с ним не разговаривал. Я не разговаривал с ним или его окружением. Мне казалось, он собирается играть за сборную Ямайки, поэтому мы не думали об этом".



"В данный момент его здесь нет, и он не рассматривается для вызова. Я ничего не исключаю, но это не приоритет в данный момент", — цитирует Тухеля Evening Standard.