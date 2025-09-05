Почеттино шокирован уходом Леви из "Тоттенхэма"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что был шокирован отставкой Даниэля Леви с поста президента "шпор".

Накануне "Тоттенхэм" объявил о расставании с Леви, который провел на своем посту почти четверть века. Для Почеттино это стало неожиданностью.



В свое время Леви уволил Почеттино, который ныне тренирует сборную США, однако это не повлияло на их отношения.



"Я узнал о новостях насчет Даниэля вчера. Я был немного в шоке, потому что он был моим бывшим президентом. Я не знаю, что там произошло".



"Конечно, я написал ему сообщение, а также написал другим людям, которые очень близки с ним. Ответа (от Леви) до сих пор не последовало. У меня нет дополнительной информации. Я лишь хочу сказать, что желаю всего наилучшего ему и его семье".



"Мои отношения с ним всегда были очень хорошими. Я был в шоке, как и многие люди, знавшие его", — цитирует Почеттино Sky Sports.