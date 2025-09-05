Дайеру "больно" от того, что его не вызывают в сборную Англии
Защитник "Монако" Эрик Дайер признался, что ему больно от того, что его снова не вызвали в сборную Англии.
Новый главный тренер англичан Томас Тухель пока не вызывал Дайера, который минувшим летом сменил "Баварию" на "Монако", однако 31-летний защитник не теряет надежд запрыгнуть на подножку уходящего поезда перед ЧМ-2026.
"Да, это больно. Это больно всякий раз. Но, надеюсь, я смогу это изменить".
"Я не рад, что мне приходится ждать своего 50-го матча. Да, мне не нравится это. Я застрял на 49, и в этом вся проблема!"
"Я хочу вернуться в расположение сборной, но последние пару лет этого не происходило. Я верю, что смогу сделать это, поэтому я постараюсь преодолеть это ужасное число 49", — цитирует Дайера talkSPORT.
