"Эвертон" обсудит новый контракт с Пикфордом

"Эвертон" собирается обсудить новый контракт со своим голкипером Джорданом Пикфордом.

Пикфорд защищает ворота "Эвертона" после своего перехода из "Сандерленда" за 30 миллионов фунтов в 2017 году, и действующий контракт, который Джордан подписал в феврале 2023, рассчитан до июня 2027.



Однако в "Эвертоне" не желают ограничивать пребывание Пикфорда в клубе декадой. "Ириски" хотят, чтобы первый номер сборной Англии остался у них до конца своей карьеры, сообщает Sky Sports.



За плечами у Пикфорда огромный опыт. 31-летний голкипер сыграл 322 матча за "Эвертон", а также 76 раз надевал свитер сборной Англии, с которой он принял участие в трех больших турнирах.