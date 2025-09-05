Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс покинул расположение сборной Англии с травмой.

31-летний Стоунс выходил в стартовом составе на все три первых матча "Сити" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако в расположение сборной Джон приехал с "небольшими мышечными проблемами".



Поэтому главный тренер англичан Томас Тухель решил, что не будет рисковать проверенным игроком, отправив того домой готовиться к дерби против "Манчестер Юнайтед" 14 сентября.



"К сожалению, Джон Стоунс только что уехал. Он прибыл в лагерь с небольшими мышечными проблемами, и его состояние не улучшалось так, как мы думали и надеялись".



"Поэтому этим утром он покинул лагерь. Мы не будем рисковать — ни против Андорры, ни, к сожалению, против Сербии", — цитирует Тухеля Sky Sports.