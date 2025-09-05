"Вест Хэм" может позвать Лэмпарда на место Поттера

Фрэнк Лэмпард "Вест Хэм" рассматривает Фрэнка Лэмпарда из "Ковентри" в качестве возможной замены для своего главного тренера Грэма Поттера.

Поттер трудится в "Вест Хэме" уже восемь месяцев, а команда до сих пор демонстрирует посредственные результаты и футбол.

И хотя в прошлый уикенд "Вест Хэм" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 0:3, после этого матча Премьер-Лиги "молотобойцы" через посредников обратились к Лэмпарду, утверждает Football Insider в эксклюзивном материале.

Лэмпард возглавил "Ковентри" в ноябре 2024. Фрэнк принял команду в двух очках над зоной вылета и финишировал на пятом месте в Чемпионшипе.

В новом сезоне Чемпионшипа "Ковентри" является самой результативной командой дивизиона, забив 14 голов в четырех матчах.

Лэмпард определенно перестроил свою репутацию благодаря "Ковентри" и в обозримом будущем может получить новый шанс в Премьер-Лиге.




Метки Вест Хэм, Ковентри, Лэмпард, Поттер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 177




Поиск: