"Вест Хэм" может позвать Лэмпарда на место Поттера

"Вест Хэм" рассматривает Фрэнка Лэмпарда из "Ковентри" в качестве возможной замены для своего главного тренера Грэма Поттера.

Поттер трудится в "Вест Хэме" уже восемь месяцев, а команда до сих пор демонстрирует посредственные результаты и футбол.



И хотя в прошлый уикенд "Вест Хэм" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 0:3, после этого матча Премьер-Лиги "молотобойцы" через посредников обратились к Лэмпарду, утверждает Football Insider в эксклюзивном материале.



Лэмпард возглавил "Ковентри" в ноябре 2024. Фрэнк принял команду в двух очках над зоной вылета и финишировал на пятом месте в Чемпионшипе.



В новом сезоне Чемпионшипа "Ковентри" является самой результативной командой дивизиона, забив 14 голов в четырех матчах.



Лэмпард определенно перестроил свою репутацию благодаря "Ковентри" и в обозримом будущем может получить новый шанс в Премьер-Лиге.