"Ливерпуль" опередил "Ньюкасл" в борьбе за Леони

Директор "Пармы" Федерико Керубини поведал, что в борьбе за защитника Джованни Леони "Ливерпуль" опередил "Ньюкасл".

В прошлом месяце "Ливерпуль" приобрел Леони у "Пармы" за 26 миллионов фунтов. У 18-летнего итальянца также был вариант с "Ньюкаслом", но "красные" утерли нос "сорокам", которых они также обошли в борьбе за Уго Экитике и от которых переманили Александера Исака.



"Я всегда говорил, что клуб вместе с владельцами хотели сохранить Джованни, а он всегда говорил, что рад остаться. Мы даже отклонили предложение "Ньюкасла", которое было заманчивее того, что в конце концов сделал "Ливерпуль".



"Но когда обратились "красные", наши планы изменились. Предложение было очень привлекательно, а Джованни дал ясно понять, что будет очень рад воспользоваться этой возможностью".



"С одной стороны, разумеется, нам грустно терять столь многообещающего игрока, но с другой, наш клуб испытывает гордость, потому что это признание тех, кто верил в парня в непростые времена, когда он только сыграл несколько матчей в Серии Б", — сообщил Керубини Gazzetta di Parma.