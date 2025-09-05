Педро: "Вместе с Палмером сможем завоевать много трофеев для "Челси"

Нападающий Жоао Педро уверен, что его связка с Коулом Палмером может принести "Челси" много трофеев.

С момента своего перехода из "Брайтона" за 60 миллионов фунтов в июле Педро забил пять голов в своих первых пяти выходах в стартовом составе "Челси".



Поначалу Педро переживал, как будет принят новыми партнерами по команде, включая Палмера, однако сомнения быстро улетучились, и 23-летний бразилец понял, что их сотрудничество с Коулом сможет быть плодотворным.



"Коул — суперзвезда. Когда я пришел в "Челси", мне было немного страшно насчет того, как он отреагирует, потому что я был главным парнем в "Брайтоне". Я знал, что в "Челси" будет по-другому. Я сказал: "Коул, я здесь, чтобы помогать тебе".



"Он знает, что я могу помочь ему, а он знает, что может помочь мне. У нас хорошая химия на поле. Думаю, он чувствует то же самое. Вместе мы можем завоевать много трофеев для "Челси".



"Титул Премьер-Лиги в этом сезоне? Пока слишком рано говорить, выиграем мы его или нет. Но если вы видели нас, вы скажете, что у нас хорошие шансы. Я согласен", — сообщил Педро Evening Standard.