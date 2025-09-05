Конса: "Правила ФФП убили "Виллу"

Защитник "Астон Виллы" Эзри Конса пожаловался, что правила финансового фейр-плей "убили" его клуб в летнее трансферное окно.

Обладая щедрыми и амбициозными владельцами, "Вилла" оказалась в сложной финансовой ситуации из-за ограничивающих траты правил, а в июле даже была оштрафована УЕФА на 10 миллионов фунтов.



Чтобы остаться в рамках ФФП, "Вилла" была вынуждена продать Джейкоба Рэмси и отказаться от крупных приобретений, лишь в заключительный день окна арендовав Джейдона Санчо с Харви Эллиоттом и подписав свободным агентом Виктора Линделефа.



"Это безумие. Я сам этого не понимаю, но снаружи это выглядит не слишком хорошо. Я знаю это. Я знаю, что это реально убило нас в это трансферное окно. Теперь нам придется справляться с тем, что у нас есть. У нас отличный состав, я верю в нашу команду. Я верю в нашего тренера. Надеюсь, пришедшие парни смогут помочь нам и придадут нам импульс".



"Я знал, что нам будет сложно подписывать игроков, поэтому я не следил за заключительным днем трансферного окна. Позже, около 8 вечера, я зашел в твиттер "Астон Виллы", чтобы посмотреть, что произошло. Я увидел, что мы подписали трех игроков, которые действительно хороши и обладают опытом в Премьер-Лиге. Думаю, именно в этом мы нуждались", — цитирует Конса Daily Mail.