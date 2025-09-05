"Арсенал" не нашел покупателя на Мартинелли за 60 млн. фунтов

"Арсенал" был открыт к продаже вингера Габриэля Мартинелли минувшим летом, но не нашел покупателя по установленной цене.

В прошлом сезоне Мартинелли сыграл рекордный в своей карьере 51 матч за "Арсенал" во всех соревнованиях.



Однако этим летом конкуренция на позиции 24-летнего бразильца значительно выросла, потому что "канониры" потратили 120 миллионов фунтов на Эберечи Эзе и Нони Мадуэке.



По информации Daily Mail, "Арсенал" был готов продать Мартинелли, оценив Габриэля в 60 миллионов фунтов.



Однако заинтересованные в Мартинелли клубы оказались не готовы выложить более 40 млн. фунтов, поэтому Габриэль остался частью команды Микеля Артеты.



Добавим, контракт Мартинелли с "Арсеналом" рассчитан до 2027 года. В этом сезоне Габриэль сыграл два матча, не совершив результативных действий.