"Арсенал" не нашел покупателя на Мартинелли за 60 млн. фунтов

Габриэль Мартинелли "Арсенал" был открыт к продаже вингера Габриэля Мартинелли минувшим летом, но не нашел покупателя по установленной цене.

В прошлом сезоне Мартинелли сыграл рекордный в своей карьере 51 матч за "Арсенал" во всех соревнованиях.

Однако этим летом конкуренция на позиции 24-летнего бразильца значительно выросла, потому что "канониры" потратили 120 миллионов фунтов на Эберечи Эзе и Нони Мадуэке.

По информации Daily Mail, "Арсенал" был готов продать Мартинелли, оценив Габриэля в 60 миллионов фунтов.

Однако заинтересованные в Мартинелли клубы оказались не готовы выложить более 40 млн. фунтов, поэтому Габриэль остался частью команды Микеля Артеты.

Добавим, контракт Мартинелли с "Арсеналом" рассчитан до 2027 года. В этом сезоне Габриэль сыграл два матча, не совершив результативных действий.




Автор mihajlo   

Дата 05.09.2025 11:00

  1. vyrentz 05.09.2025 12:00 # vyrentz
    подождут когда и за 40 никто не захочет

  2. bmw-e34 05.09.2025 11:11 # bmw-e34
    Часть команды, часть корабля

  3. largo-winch 05.09.2025 11:10 # largo-winch
    Блять у этого говнаря за сезон 10 голов выйдет хоть в АПЛке?

  4. chelsea88 05.09.2025 11:01 # chelsea88
    Леол никому это говно нахер не сдалось.

