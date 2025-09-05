Гакпо поведал, сколько времени заняло согласование нового контракта
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо рассказал, что согласование его нового контракта заняло год.
Минувшим летом ходили слухи, что "Бавария", проиграв борьбу "Ливерпулю" за Флориана Вирца, может приобрести Гакпо.
В прошлую субботу Гакпо положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с "Ливерпулем". Это позволило 26-летнему голландцу сбросить бремя со своих плеч.
"Думаю, это заняло у нас год. Может быть, чуть больше или меньше, но это был долгий процесс".
"Насколько мне известно, они ("Бавария") действительно обращались, но в конце концов они купили Луиса Диаса".
"Это мило, но я сам, конечно, переживал это по-другому. Такого рода трансферное окно может быть беспокойным и напряженным периодом для игрока и всех, кто его окружает. Теперь это меня больше не беспокоит".
"Это сложно, потому что многое происходит. Другие клубы обращаются насчет тебя, но ты можешь захотеть остаться в своем клубе".
"Каждый справляется с этим по-своему, но это точно сложно. Если будущее выглядит неопределенным, это будет очень сложная история", — сообщил Гакпо ESPN.
