Жоао Педро объяснил, почему предпочел "Челси" "Ньюкаслу"

Нападающий Жоао Педро объяснил, почему минувшим летом отказал "Ньюкаслу" и перешел в "Челси".

"Челси" приобрел Педро у "Брайтона" за 60 миллионов фунтов в июле, в разгар клубного Чемпионата Мира, который Жоао успел выиграть с "синими".



Заполучить 23-летнего бразильца также хотел "Ньюкасл", однако тоска по столичной жизни предопределила выбор бывшего игрока "Уотфорда".



"Когда я был в "Брайтоне", то немного скучал по Лондону. У меня была возможность перейти в другой клуб, но я выбрал "Челси", потому что это Лондон, это отличный клуб, и у себя в голове я знал, что это правильный шаг", — сообщил Педро Evening Standard.