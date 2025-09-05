Защитнику "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру поступили предложения от двух клубов из Саудовской Аравии.

Магуайр выступает за "Юнайтед" с 2019 года, когда "красные дьяволы" сделали его самым дорогим защитником всех времен, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов.



Магуайр был назначен капитаном команды при Оле Гуннаре Сульшере, утратил повязку и место в основе при Эрике Тен Хаге, но при Рубене Амориме вернул доверие своего тренера.



Аморим рассчитывает на Магуайра, и именно поэтому минувшим летом "Юнайтед" отклонил запросы клубов из Премьер-Лиги и Серии А насчет 32-летнего англичанина.



Как сообщает The Sun, сейчас Магуайру поступило два предложения из Саудовской Аравии, где трансферное окно открыто до 23 октября, но Харри уже сказал своему окружению, что проведет этот сезон в "Юнайтед".



Этот сезон является последним по контракту Магуайра с "Юнайтед", но клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Если "Юнайтед" не воспользуется своей опцией, следующим летом Магайр будет открыт к диалогу с саудовскими клубами.