"Тоттенхэм" обращался насчет Матета

Жан-Филипп Матета Перед закрытием летнего трансферного окна "Кристал Пэлас" отразил интерес "Тоттенхэма" к своему нападающему Жан-Филиппу Матета.

В заключительный летнего окна "Тоттенхэм" подписал Рандаля Коло-Муани, арендовав 26-летнего француза у ПСЖ.

Но перед тем, как пригласить Коло-Муани, "Тоттенхэм" интересовался его соотечественником Матета. Как сообщает Sky Sports, речь идет только о запросе, но не предложении.

Матета выступает за "Пэлас" после своего перехода из "Майнца" в январе 2021 и в этом календарном году находится в устрашающей форме, выиграв с командой Оливера Гласнера Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Источник добавляет, что ранее этим летом "Пэлас" отклонил несколько предложений по Матета от клубов из Лиги Чемпионов в размере до 50 миллионов фунтов.




Дата 05.09.2025 00:05

