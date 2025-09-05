"Тоттенхэм" обращался насчет Матета
Перед закрытием летнего трансферного окна "Кристал Пэлас" отразил интерес "Тоттенхэма" к своему нападающему Жан-Филиппу Матета.
В заключительный летнего окна "Тоттенхэм" подписал Рандаля Коло-Муани, арендовав 26-летнего француза у ПСЖ.
Но перед тем, как пригласить Коло-Муани, "Тоттенхэм" интересовался его соотечественником Матета. Как сообщает Sky Sports, речь идет только о запросе, но не предложении.
Матета выступает за "Пэлас" после своего перехода из "Майнца" в январе 2021 и в этом календарном году находится в устрашающей форме, выиграв с командой Оливера Гласнера Кубок Англии и Суперкубок Англии.
Источник добавляет, что ранее этим летом "Пэлас" отклонил несколько предложений по Матета от клубов из Лиги Чемпионов в размере до 50 миллионов фунтов.
