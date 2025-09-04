Пять европейских грандов хотят Гехи

Марк Гехи Пять европейских грандов готовы извлечь выгоду из сорвавшегося перехода защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи в "Ливерпуль".

Напомним, переход Гехи в "Ливерпуль" стоимостью 35 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна сорвался из-за того, что "Пэлас" не смог найти замену своему капитану.

Таким образом, если Гехи не покинет "Селхерст Парк" в январе, следующим летом Марк будет одним из самых лакомых свободных агентом на трансферном рынке.

По информации Daily Mirror, ситуация Гехи уже привлекла внимание "Реала", "Барселоны", "Баварии", "Интера" и "Ювентуса", причем все они, будучи зарубежными клубами, уже с января смогут свободно вести переговоры с Гехи и даже заключить предварительный контракт.

Примечательно, что 25-летний защитник сборной Англии имеет ивуарийский паспорт, поэтому в Испании он был бы приравнен к игроку из Евросоюза, что только повышает его привлекательность в глазах "Реала" и "Барселоны".




Метки Гехи, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 374

Последние комментарии:




  1. xxa 04.09.2025 22:22 # xxa
    Главный Падальщик планеты тут как тут

    (ответить)

  2. gidro-met 04.09.2025 22:10 # gidro-met
    Тогда Реал М

    (ответить)

