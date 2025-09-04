Пять европейских грандов хотят Гехи
Пять европейских грандов готовы извлечь выгоду из сорвавшегося перехода защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи в "Ливерпуль".
Напомним, переход Гехи в "Ливерпуль" стоимостью 35 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна сорвался из-за того, что "Пэлас" не смог найти замену своему капитану.
Таким образом, если Гехи не покинет "Селхерст Парк" в январе, следующим летом Марк будет одним из самых лакомых свободных агентом на трансферном рынке.
По информации Daily Mirror, ситуация Гехи уже привлекла внимание "Реала", "Барселоны", "Баварии", "Интера" и "Ювентуса", причем все они, будучи зарубежными клубами, уже с января смогут свободно вести переговоры с Гехи и даже заключить предварительный контракт.
Примечательно, что 25-летний защитник сборной Англии имеет ивуарийский паспорт, поэтому в Испании он был бы приравнен к игроку из Евросоюза, что только повышает его привлекательность в глазах "Реала" и "Барселоны".
04.09.2025 22:00
Просмотров: 374
Последние комментарии:
