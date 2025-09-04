Даниэль Леви покинул "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" объявил, что Даниэль Леви ушел в отставку с поста президента клуба.

Леви трудился в качестве президента "Тоттенхэма" почти четверть века, будучи назначенным на этот пост в марте 2001.



В прошлом сезоне "Тоттенхэм" прервал свою 17-летнюю бестрофейную серию, выиграв Лигу Европы. Кроме того, "шпоры" выступали в еврокубках в 18 из 20 последних кампаний.



При Леви "Тоттенхэм" также обзавелся новым стадионом и новой тренировочной базой, что позволяет Даниэлю уйти с чувством гордости за свою работу.



"Я невероятно горжусь работой, которую я проделал вместе с командой руководителей и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в глобального тяжеловеса, который конкурирует на высочайшем уровне. Более того, мы создали сообщество людей".



"Мне посчастливилось поработать с величайшими людьми из этого вида спорта — от директоров до и игроков и тренеров".



"Я бы хотел поблагодарить всех фанатов, которые поддерживали меня на протяжении этих лет. Это приключение не всегда было простым, но мы добились значительного прогресса. Я продолжу страстно поддерживать клуб", — сообщил Леви.