Даниэль Леви покинул "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" объявил, что Даниэль Леви ушел в отставку с поста президента клуба.
Леви трудился в качестве президента "Тоттенхэма" почти четверть века, будучи назначенным на этот пост в марте 2001.
В прошлом сезоне "Тоттенхэм" прервал свою 17-летнюю бестрофейную серию, выиграв Лигу Европы. Кроме того, "шпоры" выступали в еврокубках в 18 из 20 последних кампаний.
При Леви "Тоттенхэм" также обзавелся новым стадионом и новой тренировочной базой, что позволяет Даниэлю уйти с чувством гордости за свою работу.
"Я невероятно горжусь работой, которую я проделал вместе с командой руководителей и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в глобального тяжеловеса, который конкурирует на высочайшем уровне. Более того, мы создали сообщество людей".
"Мне посчастливилось поработать с величайшими людьми из этого вида спорта — от директоров до и игроков и тренеров".
"Я бы хотел поблагодарить всех фанатов, которые поддерживали меня на протяжении этих лет. Это приключение не всегда было простым, но мы добились значительного прогресса. Я продолжу страстно поддерживать клуб", — сообщил Леви.
04.09.2025 21:00
Грустная новость, но ничего не вечно, спасибо Леви за всё, что он сделал для клуба.
Люди не понимают и критикуют в соц сетях вижу, радуются его уходу. Но.
Да я даже обсуждать и объяснять не хочу такие банальные вещи, просто спасибо и всего наилучшего!
Говном не был, но и до вершин не добрался.
чет прям с бухты барахты
Ушел на пике, как САФ. Дальше Шпор ждет упадок.
_____________________________________________________________________
Красава Анчи. Не стал вытягивать Вини, Родриго и Милитао на ничего не значащие игры, когда Селесао уже вышли на ЧМ. "Сливочная" кровь все таки даёт о себе знать)
Готов станцевать для него прощальный гачибази в конце сезона.
Вслед за Кейном решил тоже.. )
а че вдруг ушел то ??
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал трансфер Александера Исака в «Ливерпуль».
Немец высказался об этом переходе на подкасте Einfach mal Luppen, который он ведёт вместе с братом.
«Половина наших слушателей даже никогда не слышала об Исаке. Судите сами. Серьезно»
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПИДРИДОВЕЦ КОТОРЫЙ УМЕЕТ ФАКТИТЬ
Песда походу питушкам
Рауан Егінбайулы оглы
