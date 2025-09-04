"Ливерпуль" вложит 20 млн. фунтов в свою академию

"Ливерпуль" объявил о своих планах инвестировать 20 миллионов фунтов в обновление своей академии.

Исторически академия всегда имела большое значение для "Ливерпуля". Собственные воспитанники вроде Стивена Джеррарда, Джейми Каррагера, Трента Александер-Арнольда и Стива Макларена часто были на ведущих ролях в первой команде.



Как сообщает talkSPORT, "Ливерпуль" собирается произвести самое масштабное обновление тренировочного центра для своей молодежи в Керби с момента его открытия с 1998 году.



"Ливерпуль" только в 2020 году перевез из Мелвуда в Керби первую команду, но та имеет отдельную инфраструктуру, которая обошлась клубу в 50 млн. фунтов. Теперь у владельцев дошли руки и до академии.



Для своей молодежи "Ливерпуль" собирается возвести купол над основным тренировочным полем. Искусственный газон будет заменен травой. Также будет построена трибуна на 500 зрителей.



Дополнительно будут улучшены помещения, которые отводятся для медицины и спортивной науки.