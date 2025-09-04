Спенс может стать первым в истории сборной Англии мусульманским игроком

Джед Спенс Защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс может стать первым в истории сборной Англии мусульманским игроком.

Благодаря своей уверенной игре за "Тоттенхэм" в последние месяцы 25-летний Спенс был награжден главным тренером англичан Томасом Тухелем вызовом во взрослую сборную.

Предстоящие матчи против сборных Андорры и Сербии в рамках отбора к ЧМ-2026 дают Спенсу возможность дебютировать на международном уровне в качестве первого английского игрока, открыто исповедующего ислам.

"Я по-настоящему благословлен, это просто удивительно. У меня нет слов".

"Я много молюсь, я благодарю Бога. В тяжелейшие моменты своей жизни, мрачнейшие моменты я всегда верил, что Бог всегда на моей стороне. Вера — это важно для меня", — приводит слова Спенса BBC.




04.09.2025

