УЕФА подтвердил, что "Челси" привел свои финансы в порядок

Челси УЕФА подтвердил, что "Челси" привел свои финансы в порядок и избежал дополнительных санкций.

Напомним, в июле УЕФА оштрафовал "Челси" на 31 миллион евро (26.9 млн. фунтов) за нарушение правил финансового фейр-плей.

УЕФА поставил перед "Челси" условие, что лондонский сможет зарегистрировать своих новичков на Лигу Чемпионов, только если их трансферные суммы будут сбалансированы продажами игроков, которые поучаствовали в победе в Лиге Конференций в прошлом сезоне.

Благодаря уходу игроков вроде Нони Мадуэке, Кирнана Дьюсбери-Холла, Кристофера Нкунку и Николаса Джексона "Челси" смог выполнить условия своего соглашения с УЕФА, включив в заявку на Лигу Чемпионов новичков Йоррела Хато, Алехандро Гарначо, Джейми Гиттенса, Лиама Делапа и Жоао Педро.

Добавим, суммарно "Челси" попрощался с 23 игроками, выручив за них 314 миллионов фунтов. А потрачено "синими" было 296 млн. фунтов.




Метки УЕФА, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2025 16:00

Последние комментарии:




  1. sherlock2025 04.09.2025 16:12 # sherlock2025
    Нытики местные не переживут )
    А пенсы - красавчики, фартовые и прушные, как ни крути ..

