УЕФА подтвердил, что "Челси" привел свои финансы в порядок и избежал дополнительных санкций.

Напомним, в июле УЕФА оштрафовал "Челси" на 31 миллион евро (26.9 млн. фунтов) за нарушение правил финансового фейр-плей.



УЕФА поставил перед "Челси" условие, что лондонский сможет зарегистрировать своих новичков на Лигу Чемпионов, только если их трансферные суммы будут сбалансированы продажами игроков, которые поучаствовали в победе в Лиге Конференций в прошлом сезоне.



Благодаря уходу игроков вроде Нони Мадуэке, Кирнана Дьюсбери-Холла, Кристофера Нкунку и Николаса Джексона "Челси" смог выполнить условия своего соглашения с УЕФА, включив в заявку на Лигу Чемпионов новичков Йоррела Хато, Алехандро Гарначо, Джейми Гиттенса, Лиама Делапа и Жоао Педро.



Добавим, суммарно "Челси" попрощался с 23 игроками, выручив за них 314 миллионов фунтов. А потрачено "синими" было 296 млн. фунтов.