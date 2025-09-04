Стало известно, почему МЮ не поборолся за Доннарумму

Названа причина, почему "Манчестер Юнайтед" не вступил в борьбу за голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

В заключительный день летнего трансферного окна "Сити" приобрел Доннарумму, превратившегося в изгоя в ПСЖ, за 26 миллионов фунтов, тогда как "Юнайтед" за сопоставимые деньги — 21.7 млн фунтов — подписал Сенне Ламменса из "Антверпена".



Помимо Ламменса, "Юнайтед" также рассматривал вариант с Эмилиано Мартинесом из "Астон Виллы", однако на "Олд Траффорд" осознали, что 33-летний аргентинец зарабатывает слишком много, и в будущем выгодно его перепродать не получится.



По этой же самой причине "Юнайтед", сообщает Sky Sports, решил не вступать в борьбу за Доннарумму, тогда как Ламменс вписывается в новую структуру зарплат "красных дьяволов", и в Манчестере уверены, что 23-летний бельгиец обладает потенциалом стать их первым номером.