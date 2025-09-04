"Юнайтед" не удалось арендовать Галлахера

Перед закрытием летнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" не удалось арендовать полузащитника испанского "Атлетико" Конора Галлахера.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Юнайтед" обозначил свой интерес к Галлахеру в заключительные 48 часов окна, однако "Атлетико" ответил отказом.



Аналогичным образом "Атлетико" ответил, когда неделей ранее насчет аренды 25-летнего Галлахера обратился бывший клуб Конора "Кристал Пэлас".



Галлахер лишь год назад перебрался в "Атлетико" из "Челси" за 34 миллиона фунтов. В новом сезоне Конор выходил в стартовом составе на один из трех матчей команды Диего Симеоне в Ла Лиге.