"Ливерпуль" запланировал встречу с Гехи

Марк Гехи и Мохамед Салах Позже в сентябре "Ливерпуль" планирует провести встречу с защитником "Кристал Пэлас" Марком Гехи.

В заключительный день летнего трансферного окна Гехи едва не перешел в "Ливерпуль", который уже согласовал с "Пэлас" покупку Марка за 35 миллионов фунтов.

Переход Гехи сорвался лишь по той причине, что "Пэлас" не удалось найти адекватную замену своему капитану до дедлайна.

Как сообщает Liverpool Echo, позже в этом месяце "Ливерпуль" встретится с 25-летним игроком сборной Англии, чтобы свериться со своими планами на будущее.

Контракт Гехи по-прежнему истекает в конце сезона, и в данный момент не ожидается, что Марк покинет "Пэлас" в зимнее окно.




Метки Гехи, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2025 09:00

Последние комментарии:




  1. meshuggah 04.09.2025 09:44 # meshuggah
    следуюшим летом подзалупаль уже нах будет послан

    (ответить)

  2. quavo 04.09.2025 09:32 # quavo
    Хз, гейи этот если не дурак скажет что этот сезон доиграю и в след году уже буду определяться с будущим. Может и реал пригласит , + подъемные получит и с кп по джентельменски расстанется. Только в плюсе

    (ответить)

