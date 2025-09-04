"Ливерпуль" запланировал встречу с Гехи

Позже в сентябре "Ливерпуль" планирует провести встречу с защитником "Кристал Пэлас" Марком Гехи.

В заключительный день летнего трансферного окна Гехи едва не перешел в "Ливерпуль", который уже согласовал с "Пэлас" покупку Марка за 35 миллионов фунтов.



Переход Гехи сорвался лишь по той причине, что "Пэлас" не удалось найти адекватную замену своему капитану до дедлайна.



Как сообщает Liverpool Echo, позже в этом месяце "Ливерпуль" встретится с 25-летним игроком сборной Англии, чтобы свериться со своими планами на будущее.



Контракт Гехи по-прежнему истекает в конце сезона, и в данный момент не ожидается, что Марк покинет "Пэлас" в зимнее окно.