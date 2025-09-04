Клубы Премьер-Лиги потратили более 3 млрд. фунтов на трансферы
Этим летом клубы Премьер-Лиги потратили на трансферы более 3 миллиардов фунтов, установив новый рекорд.
По состоянию на 31 августа трансферные траты клубов Премьер-Лиги составляли 2.73 млн. фунтов, однако заключительный день окна оказался очень насыщенным и был отмечен рекордным переходом Александера Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов.
Итоговые траты 20 клубов высшего английского дивизиона этим летом достигли 3.087 млрд. фунтов. Для сравнения — 12 месяцев назад этот показатель равнялся 1.96 млрд. фунтов.
Предыдущий рекорд — 2.36 млрд. фунтов — был установлен клубами Премьер-Лиги летом 2023, напоминает BBC.
Больше всех среди клубов Премьер-Лиги этим летом потратился "Ливерпуль" — на 415 млн. фунтов, что тоже перекрыло предыдущий рекорд (400 млн. фунтов "Челси" летом 2023).
Далее по тратам идут "Челси" (285 млн. фунтов) и "Арсенал" (255 млн. фунтов), но "синие" продали игроков на 288 млн. фунтов, а "канониры" — только на 9 млн. фунтов.
Премьер-Лига значительно опередила по тратам другие ведущие лиги Европы. Клубы Серии А вместе взятые израсходовали на новых игроков 1.026 млрд. фунтов, Бундеслиги — 739 млн. фунтов, Ла Лиги — 591 млн. фунтов, Лиги 1 — 552 млн. фунтов.
