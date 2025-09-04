Жезус не попал в заявку "Арсенала" на Лигу Чемпионов

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус не попал в заявку "канониров" на общий этап Лиги Чемпионов.

Жезус не играет за "Арсенал" с января, когда он получил травму крестообразных связок колена и перенес операцию.



28-летнему бразильцу потребуется еще несколько месяцев, чтобы залечить свое колено и набрать форму, поэтому в первой половине сезона главный тренер "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает.



Летние новички "Арсенала" Кепа Аррисабалага, Кристиан Москера, Пьеро Инкапье, Кристиан Нергор, Мартин Субименди, Эберечи Эзе, Нони Мадуэке и Виктор Дьекереш оказались в списке.



Также в заявку из 23 игроков попал 15-летний полузащитник Макс Доуман, который может стать самым молодым дебютантом в истории Лиги Чемпионов. Сейчас этот рекорд принадлежит Юссуфе Муококо, который в 2020 году сыграл в турнире в возрасте 16 лет и 18 дней.