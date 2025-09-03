"Тоттенхэм" не заявил шестерых игроков на Лигу Чемпионов

Матис Тель "Тоттенхэм" оставил шестерых игроков вне своей заявки на общий этап Лиги Чемпионов.

За бортом, как сообщает Sky Sports, остались защитники Кота Такаи с Раду Дрэгушином, полузащитники Ив Биссума с Джеймсом Мэддисоном, вингеры Матис Тель с Деяном Кулусевски.

Из перечисленных игроков Дрэгушин, Мэддисон и Кулусевски отсутствуют с серьезными травмами, тогда как Такаи, Тель и Биссума оказались вне списка решеним главного тренера Томаса Франка.

При этом Такаи только этим летом присоединился к "Тоттенхэму", а Тель был выкуплен у "Баварии" за 30 миллионов фунтов после аренды.

Что касается Биссума, то он начал новый сезон с того, что поплатился отстранением от матча за Суперкубок Европы против ПСЖ из-за многократных нарушений дисциплины.




Метки Лига Чемпионов, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2025 23:00

Количество просмотров Просмотров: 261

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vagifspurs 03.09.2025 23:16 # vagifspurs
    Довые1бывалась обезьяна на Теле, будет уроком. Франк негро1еб!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: