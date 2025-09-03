Фермин Лопес объяснил, почему отказал "Челси"

Атакующий полузащитник испанской "Барселоны" Фермин Лопес объяснил, почему отверг интерес "Челси".

"Челси" сосредоточил свое внимание на Лопесе после того, как проиграл борьбу "Тоттенхэму" за Хави Симонса, а в минувший уикенд "синие" сделали предложение в 34.6 млн. фунтов о покупке Фермина.



Однако для Лопеса вопрос об уходе из родного клуба даже не стоял. 22-летний испанец без колебаний отказал "Челси".



"Ну, в конце концов моим приоритетом всегда была "Барса". Я прибыл сюда, когда мне было 12. Я мечтал быть здесь, мечтал оказаться в первой команде".



"Это всегда комплимент, когда есть интерес других клубов, но правда в том, что я всегда хотел остаться в "Барсе" и преуспеть здесь".



"Было много спекуляций, но я настаиваю: моим приоритетом всегда была "Барса", и я никогда не сомневался насчет своего пребывания здесь".



"Я всегда чувствовал, что хочу быть здесь, хочу попробовать достичь успеха, хочу помогать клубу", — сообщил Лопес Mundo Deportivo.