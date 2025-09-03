Антони рассказал, насколько тяжело ему было в "Юнайтед"
Вингер Антони пожаловался, насколько тяжелым для него было это лето в "Манчестер Юнайтед".
Вернуться в "Реал Бетис", где он с успехом провел вторую половину прошлого сезона, Антони удалось только в заключительный день летнего трансферного окна.
Предыдущие недели Антони тренировался отдельно от партнеров по "Юнайтед" и жил на чемоданах, и это был непростой период для 25-летнего бразильца.
"Только я знаю, насколько тяжело мне было в Манчестере. Ты вынужден тренироваться отдельно, но это часть жизни. Я знал, что этот момент настанет. Теперь это в прошлом".
"Разница налицо. Севилья гораздо красивее, чем Манчестер. Наконец, я здесь".
"Я провел более 40 дней в отеле. Это было очень сложно, но каждый знал, что я хочу вернуться в "Бетис".
"Теперь у нас будет больше времени, чтобы сделать так много вещей и чего-нибудь добиться", — цитирует Антони talkSPORT.
03.09.2025 19:00
Последние комментарии:
Конечно, Севилья красивее Манчестера, но работать надо уметь везде, даже за Полярным кругом!
