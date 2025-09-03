Антони рассказал, насколько тяжело ему было в "Юнайтед"

Антони Вингер Антони пожаловался, насколько тяжелым для него было это лето в "Манчестер Юнайтед".

Вернуться в "Реал Бетис", где он с успехом провел вторую половину прошлого сезона, Антони удалось только в заключительный день летнего трансферного окна.

Предыдущие недели Антони тренировался отдельно от партнеров по "Юнайтед" и жил на чемоданах, и это был непростой период для 25-летнего бразильца.

"Только я знаю, насколько тяжело мне было в Манчестере. Ты вынужден тренироваться отдельно, но это часть жизни. Я знал, что этот момент настанет. Теперь это в прошлом".

"Разница налицо. Севилья гораздо красивее, чем Манчестер. Наконец, я здесь".

"Я провел более 40 дней в отеле. Это было очень сложно, но каждый знал, что я хочу вернуться в "Бетис".

"Теперь у нас будет больше времени, чтобы сделать так много вещей и чего-нибудь добиться", — цитирует Антони talkSPORT.




Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 739

Последние комментарии:




  1. noi39 03.09.2025 19:39 # noi39
    Конечно, Севилья красивее Манчестера, но работать надо уметь везде, даже за Полярным кругом!

