Салах раскритиковал твит фанатов "Ливерпуля"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах раскритиковал сообщение фанатского аккаунта в социальной сети.
В среду аккаунт Anfield Edition опубликовал твит с коллажом, на котором изображены покинувшие "Ливерпуль" Луис Диас с Дарвином Нуньесом и пришедшие на их место Флориан Вирц с Александером Исаком.
"Назовите больший "апгрейд" в футбольной истории", — гордо заявляет фанатский аккаунт.
Такого рода сравнение бывших и новых игроков "Ливерпуля" не понравилось Салаху, который напомнил фанатам об уважении.
"Как насчет того, чтобы праздновать отличные приобретения без неуважения к чемпионам Премьер-Лиги?" — ответил Салах.
03.09.2025 17:00
