Салах раскритиковал твит фанатов "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах раскритиковал сообщение фанатского аккаунта в социальной сети.

В среду аккаунт Anfield Edition опубликовал твит с коллажом, на котором изображены покинувшие "Ливерпуль" Луис Диас с Дарвином Нуньесом и пришедшие на их место Флориан Вирц с Александером Исаком.



"Назовите больший "апгрейд" в футбольной истории", — гордо заявляет фанатский аккаунт.



Такого рода сравнение бывших и новых игроков "Ливерпуля" не понравилось Салаху, который напомнил фанатам об уважении.



"Как насчет того, чтобы праздновать отличные приобретения без неуважения к чемпионам Премьер-Лиги?" — ответил Салах.



