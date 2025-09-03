Доннарумма: "Гвардиола очень хотел меня"

Джанлуиджи Доннарумма Голкипер Джанлуиджи Доннарумма поведал, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был лично заинтересован в его приобретении.

В заключительный день летнего трансферного окна "Сити" приобрел Доннарумму у ПСЖ за 26 миллионов фунтов.

Многие считают, что по своему стилю Доннарумма не подходит Гвардиоле, однако 26-летний итальянец уверяет, что Хосеп очень хотел видеть его в своей команде.

"Реальность такова, что я очень переживал из-за своей ситуации в последни дни, но я продолжал хорошо тренироваться".

"Мне не терпелось перейти в "Манчестер Сити", потому что они очень хотели меня, и Гвардиола очень хотел меня. Я безмерно горжусь тем, что оказался в клубе вроде "Сити". Я очень рад".

"Я спросил президента ПСЖ, могу ли я перейти сюда, потому что мне посчастливилось получить этот шанс. Когда тебя хочет клуб вроде "Сити", это означает, что ты был хорош. Это неописуемое чувство, когда тебя хочет тренер вроде Гвардиолы", — цитирует Доннарумму Sky Sports.




