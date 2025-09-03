МЮ не планировал покупать полузащитника летом

"Манчестер Юнайтед" не рассматривал укрепление полузащиты в качестве своего приоритета на это трансферное окно.

Этим летом "Юнайтед" укрепил свой состав с помощью Сенне Ламменса, Диего Леона, Матеуса Куньи, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко, и только средняя линия не получила усиления.



При этом в прессе ходили слухи об интересе "Юнайтед" к опорнику "Брайтона" Карлосу Балеба, который оценивается более чем в 100 миллионов фунтов.



По информации Manchester Evening News, "Юнайтед" и не планировал тратиться на нового полузащитника. Усиление этого участка поля не считалось приоритетной задачей, и для этого не был выделен трансферный бюджет.



За исключением Кристиана Эриксена, "Юнайтед" сохранил Бруну Фернандеша, Каземиро, Мануэля Угарте, Мейсона Маунта и Кобби Майну, которых главному тренеру Рубену Амориму достаточно на этот сезон.