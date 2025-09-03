Мартинес все еще может покинуть "Виллу"

Голкипер Эмилиано Мартинес все еще может покинуть "Астон Виллу" в ближайшие дни.

Мартинес едва не покинул "Виллу" в заключительный день летнего трансферного окна, дав свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".



В конце концов "Юнайтед" предпочел 33-летнему аргентинцу Сенне Ламменса из "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов плюс бонусы.



Однако talkSPORT утверждает, что Мартине все еще может покинуть "Виллу", благо трансферное окно в Турции открыто до 12 сентября.



В услугах Мартинеса заинтересован "Галатасарай", который изначально был нацелен на Эдерсона, но проиграл борьбу за бразильского голкипера соседям из "Фенербахче".



Ожидается, что "Вилла" не будет стоять у Мартинеса на пути, несмотря на отсутствие возможности пригласить другого голкипера.