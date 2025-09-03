Мартинес все еще может покинуть "Виллу"
Голкипер Эмилиано Мартинес все еще может покинуть "Астон Виллу" в ближайшие дни.
Мартинес едва не покинул "Виллу" в заключительный день летнего трансферного окна, дав свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".
В конце концов "Юнайтед" предпочел 33-летнему аргентинцу Сенне Ламменса из "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов плюс бонусы.
Однако talkSPORT утверждает, что Мартине все еще может покинуть "Виллу", благо трансферное окно в Турции открыто до 12 сентября.
В услугах Мартинеса заинтересован "Галатасарай", который изначально был нацелен на Эдерсона, но проиграл борьбу за бразильского голкипера соседям из "Фенербахче".
Ожидается, что "Вилла" не будет стоять у Мартинеса на пути, несмотря на отсутствие возможности пригласить другого голкипера.
03.09.2025 14:00
Просмотров: 101
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: