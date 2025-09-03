"Ньюкасл" оформил трансфер Висса за 30 секунд до дедлайна

"Ньюкасл" оформил приобретение нападающего "Брентфорда" Йоана Висса за 30 секунд до закрытия летнего трансферного окна.

В заключительный день летнего окна "Ньюкасл" приобрел Висса за 55 миллионов фунтов у "Брентфорда", который ранее отклонил два предложения "сорок".



29-летнему игроку сборной ДР Конго пришлось вступить в открытый конфликт с "Брентфордом" и отказаться играть за клуб, чтобы этот трансфер состоялся.



Как сообщает Sky Sports, сделка все равно могла сорваться — по вине самого Висса, который забыл поставить свою подпись под одной из требуемых для оформления трансфера форм.



Одному из представителей Висса пришлось бежать через тренировочную базу "Ньюкасла", чтобы получить автограф и загрузить документ. Это было сделано за 30 секунд до истечения дополнительного двухчасового периода, который был предоставлен "сорокам" после подачи гарантийной расписки.



Рассеянность Висса понять можно, потому что Йоану пришлось преодолеть путь из Лондона в Ньюкасла за рулем автомобиля в воскресенье ночью.