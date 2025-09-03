"Пэлас" надеется, что Уортон пропустит только три недели

"Кристал Пэлас" надеется, что отсутствие полузащитника Адама Уортона с травмой приводящей мышцы бедра ограничится тремя неделями.

21-летний Уортон не смог откликнуться на вызов из сборной Англии в этот международный перерыв после того, как был вынужденно заменен во втором тайме победного для "Пэлас" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (0:3).



И хотя углубленное обследование не подтвердило первоначальные опасения, и в теории Уортон может вернуться быстрее, чем через три недели, "Пэлас" собирается проявить осторожность, учитывая важность Адама для команды.



Это означает, что первый после паузы на сборные матч "Пэлас" — дома против "Сандерленда" 13 сентября — Уортон с высокой вероятностью пропустит.



Не смог поехать в свою сборную и сенегальский нападающий "Пэлас" Исмаила Сарр, который пропустит от трех до восьми недель с надрывом задней поверхности бедра второй степени.