Гюндоган объяснил свой уход из "Сити"

Полузащитник Илкай Гюндоган объяснил, почему он решил покинуть "Манчестер Сити".

Накануне "Сити" объявил о переходе Гюндогана в "Галатасарай". "Горожане" отпустили ветерана безо всякой компенсации.



По словам Гюндогана, он хочет играть больше и не мог отказаться от возможности делать это в клубе, который поддерживает с детства.



"Я по-прежнему хочу играть в футбол как можно чаще, потому что я люблю это больше всего. Скоро мне исполнится 35, но я чувствую, что по-прежнему нахожусь в очень хорошей физической форме, и искренне верю, что могу продолжать играть на высоком уровне за команду из Лиги Чемпионов".



"И дело не только в этом — сейчас у меня есть возможность присоединиться к любимому клубу моего детства из страны, которая так много значит для меня. А "Манчестер Сити" хочет начать с чистого листа после невероятной эры — что я всецело могу понять и уважаю".



"Я никогда не забуду, что этот замечательный клуб делал для меня на протяжении столь многих лет. Большей частью мое время здесь было абсолютно великолепным и невероятно успешным".



"Клуб и город Манчестер всегда будут занимать очень особенное место в моем сердце. Я хочу поблагодарить всех своих партнеров по команде, президента, весь персонал, каждого фаната и, конечно, Пепа (Гвардиолу), который сделал это удивительное время возможным".



"Я покидаю "Сити", будучи предельно благодарным. Спасибо вам — от лица всей моей семьи", — гласит заявление Гюндогана.