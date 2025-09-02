МЮ не будет оспаривать результат матча с "Гримсби"

Бриан Мбемо "Манчестер Юнайтед" не будет оспаривать результат проигранного матча Кубка Лиги против "Гримсби" и добиваться своего восстановления в турнире.

Ранее днем Футбольная Лига оштрафовала "Гримсби" на 20,000 фунтов за то, что представитель четвертого дивизиона задействовал во время сенсационной победы над "Юнайтед" незаявленного игрока в лице Кларка Одуора.

"Гримсби" оформил аренду Одуора, вышедшего на замену во втором тайме и не реализовавшего свою попытку в серии пенальти, на одну минуту и 59 секунд позже, нежели требовалось для участия в матче 2-го раунда Кубка Лиги.

В теории "Юнайтед" мог бы оспорить решение Футбольной Лиги, добиваясь переигровки матча, аннулирования результата или прочих санкций в отношении "Гримсби".

На подачу апелляции у "Юнайтед" есть пять дней, начиная с понедельника, однако Sky Sports утверждает, что "красные дьяволы" не будут пользоваться своим правом.




