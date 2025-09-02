"Сити" отпустил Гюндогана в "Галатасарай"

"Манчестер Сити" объявил о переходе своего полузащитника Илкая Гюндогана в турецкий "Галатасарай".

За два периода в "Сити" Гюндоган забил 65 голов в 358 матчах. Вместе с "горожанами" Илкай завоевал 14 трофеев.



Карьера Гюндогана в "Сити" оказалась разделена проведенным в "Барселоне" сезоном 2024/25. Илкай покидал Манчестер капитаном, но после своего возвращения стал лишь игроком ротации.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Сити" отпустил 34-летнего немца турецкого происхождения безо всякой компенсации, что позволит "горожанам" сэкономить на зарплате.



В "Галатасарае" Гюндоган получил контракт до 2027 года.