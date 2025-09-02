Рэтклифф заблокировал возвращение Уэлбека в МЮ

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заблокировал приобретение нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека.

Ранее этим летом, еще до покупки Беньямина Шешко, "Юнайтед" проиграл борьбу "Челси" за Лиама Делапа.



Именно на Уэлбека "Юнайтед" и переключил свое внимание после неудачи с Делапом, однако Рэтклифф выразил недовольство планами клуба потратиться на 35-летнего англичанина и дать тому контракт на два года, сообщает The Athletic.



Уэлбек является продуктом академии "Юнайтед", после ухода из родного клуба поиграв за "Арсенал", "Уотфорд" и "Брайтон".



Несмотря на возраст, Уэлбек стал лучшим бомбардиром "Брайтона" в прошлом сезоне, и о возвращении Данни "Юнайтед" задумывался еще год назад, при Эрике Тен Хаге.