Гехи может отказаться от капитанской повязки в "Пэлас"

Марк Гехи Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи крайне расстроен сорвавшимся переходом в "Ливерпуль" и подумывает отказаться от капитанской повязки.

Перед закрытием летнего трансферного окна "Ливерпуль" согласовал покупку Гехи за 35 миллионов фунтов. Президент "Пэлас" Стив Пэриш неохотно принял предложение чемпионов Премьер-Лиги, потому что контракт Марка истекает через год.

Однако затем, сообщает The Guardian, в ситуацию вмешался главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер, заявив, что Гехи нельзя продавать, пока "орлы" не обзаведутся адекватной заменой.

"Пэлас" пытался заполучить защитника "Брайтона" Игоря Жулио, но тот выбрал "Вест Хэм", а другой вариант "орлы" не смогли найти в оставшиеся часы окна.

Утверждается, что теперь Гехи расстроен и зол на свой клуб. Марк уже записал прощальное видео, а частный самолет ждал его для поездки в Ливерпуль.

Гехи не собирается отказываться от выступлений за "Пэлас", но подумывает о том, чтобы сложить с себя полномочия капитана в знак протеста.

"Ливерпуль" может снова попытаться купить Гехи в январе, но к тому времени у Марка появится возможность заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов, и "Барселона", "Бавария" и "Ювентус" уже проявили интерес к приглашению 25-летнего игрока сборной Англии свободным агентом.




Метки Гехи, капитаны, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 742

  1. hunter022 02.09.2025 20:39 # hunter022
    Шпоры как раз ищут цз,вот и отправят курам в качестве наказания.

    (ответить)

  2. b84 02.09.2025 20:15 # b84
    так это к лучшему - теперь требуется его намерение перейти не куда-то а именно в Ливерпуль. проверка на вшивость. ну а нет, так другого цз найти не проблема, на Гехи свет клином не сошелся так точно

    (ответить)

  3. bangladesh 02.09.2025 20:07 # bangladesh
    ну ладно не получилось / не фартануло

    мб к лучшему

    (ответить)

