Гехи может отказаться от капитанской повязки в "Пэлас"

Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи крайне расстроен сорвавшимся переходом в "Ливерпуль" и подумывает отказаться от капитанской повязки.

Перед закрытием летнего трансферного окна "Ливерпуль" согласовал покупку Гехи за 35 миллионов фунтов. Президент "Пэлас" Стив Пэриш неохотно принял предложение чемпионов Премьер-Лиги, потому что контракт Марка истекает через год.



Однако затем, сообщает The Guardian, в ситуацию вмешался главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер, заявив, что Гехи нельзя продавать, пока "орлы" не обзаведутся адекватной заменой.



"Пэлас" пытался заполучить защитника "Брайтона" Игоря Жулио, но тот выбрал "Вест Хэм", а другой вариант "орлы" не смогли найти в оставшиеся часы окна.



Утверждается, что теперь Гехи расстроен и зол на свой клуб. Марк уже записал прощальное видео, а частный самолет ждал его для поездки в Ливерпуль.



Гехи не собирается отказываться от выступлений за "Пэлас", но подумывает о том, чтобы сложить с себя полномочия капитана в знак протеста.



"Ливерпуль" может снова попытаться купить Гехи в январе, но к тому времени у Марка появится возможность заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов, и "Барселона", "Бавария" и "Ювентус" уже проявили интерес к приглашению 25-летнего игрока сборной Англии свободным агентом.