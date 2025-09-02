Стерлинг попытается покинуть "Челси" в январе

Вингер Рахим Стерлинг теперь попытается покинуть "Челси" в январе, не сумев этого сделать в летнее трансферное окно.

Вернувшись после сезона аренды в "Арсенале", Стерлинг тренировался отдельно от партнеров по "Челси" и с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "синих" Энцо Марески.



Стерлинг хотел перейти в другой лондонский клуб, однако Рахиму и "Челси" так и не удалось подыскать подходящий вариант, несмотря на некоторые слухи насчет "Фулхэма" и "Вест Хэма".



Как сообщает Evening Standard, Стерлинг не собирается уезжать в Саудовскую Аравию, Турцию или Соединенные Штаты, где трансферное окно еще открыто, хотя "Челси" не планирует интегрировать 30-летнего англичанина назад в первую команду.



Стерлинг продолжит тренироваться на базе "Челси" в Кобхэме индивидуально, дожидаясь января, чтобы предпринять новую попытку найти себе подходящее пристанище.



Добавим, от роскошного контракта Стерлинга с зарплатой в 325,000 фунтов в неделю остается еще два года.