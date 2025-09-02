"Гримсби" оштрафован на 20,000 после победы над МЮ
"Гримсби" из Лиги Два был оштрафован на 20,000 за то, что использовал незаявленного игрока в матче 2-го раунда Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, в прошлом месяце "Гримсби" сенсационно выбил "Юнайтед" из Кубка Лиги, взяв верх в серии послематчевых пенальти.
Во втором тайме у "Гримсби" на замену вышел полузащитник Кларк Одуор, днем ранее взятый в аренду у "Брэдфорда", причем не реализовал свою попытку в серии 11-метровых.
Нюанс в том, что "Гримсби" зарегистрировал Одуора на одну минуту и 59 секунд позже полуночного дедлайна, чтобы задействовать своего новичка против "Юнайтед".
В официальном заявлении Футбольной Лиги говорится, что "Гримсби" сам признался в нарушении правил. В качестве наказания был определен штраф на 20,000 фунтов.
02.09.2025 17:00
Просмотров: 559
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: