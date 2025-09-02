"Манчестер Сити" приобрел Доннарумму

"Манчестер Сити" подтвердил приобретение голкипера французского ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы за 26 миллионов фунтов.

Доннарумма заключил с "Сити" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев и будет выступать под команду Хосепа Гвардиолы под 99-м номером.



26-летний итальянец стал седьмым и заключительным новичком "Сити" в это трансферное окно. Суммарно "горожане" потратили на укрепление своего состава 185.8 млн. фунтов.



Доннарумма оказался лишним для ПСЖ после того, как несколько раз отказался продлить свой истекавший следующим летом контракт. Парижане буквально выставили Джанлуиджи за дверь, когда обзавелись новым голкипером в лице Люки Шевалье.



Доннарумма начинал свою карьеру в "Милане", за который сыграл свыше 250 матчей. Летом 2021 Джанлуиджи отправился в ПСЖ, где выиграл четыре титула Лиги 1, два Кубка Франции и Лигу Чемпионов.



С 2016 года Доннарумма является первым номером сборной Италии, с которой выиграл Евро-2020, победив в финале Англию.