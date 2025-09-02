"Манчестер Сити" приобрел Доннарумму

Джанлуиджи Доннарумма "Манчестер Сити" подтвердил приобретение голкипера французского ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы за 26 миллионов фунтов.

Доннарумма заключил с "Сити" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев и будет выступать под команду Хосепа Гвардиолы под 99-м номером.

26-летний итальянец стал седьмым и заключительным новичком "Сити" в это трансферное окно. Суммарно "горожане" потратили на укрепление своего состава 185.8 млн. фунтов.

Доннарумма оказался лишним для ПСЖ после того, как несколько раз отказался продлить свой истекавший следующим летом контракт. Парижане буквально выставили Джанлуиджи за дверь, когда обзавелись новым голкипером в лице Люки Шевалье.

Доннарумма начинал свою карьеру в "Милане", за который сыграл свыше 250 матчей. Летом 2021 Джанлуиджи отправился в ПСЖ, где выиграл четыре титула Лиги 1, два Кубка Франции и Лигу Чемпионов.

С 2016 года Доннарумма является первым номером сборной Италии, с которой выиграл Евро-2020, победив в финале Англию.




02.09.2025

Последние комментарии:




  1. gary47 02.09.2025 13:14 # gary47
    Это ж каким дауном себя проявил Траффорд, если они сразу же бросились искать нового классного кипера!?

  2. bangladesh 02.09.2025 13:13 # bangladesh
    ппц ему 26 всего, я думал там 30+

  3. superperez101 02.09.2025 13:07 # superperez101
    толи Джан, толи Луиджи

  4. imf-tau 02.09.2025 13:03 # imf-tau
    Остался Долларумой при всех достижениях.

  5. bembo 02.09.2025 13:00 # bembo
    вуаааахаха

