"Интер" арендовал Мануэля Аканджи

"Манчестер Сити" подтвердил переход своего защитника Мануэля Аканджи в итальянский "Интер".

"Интер" взял Аканджи в аренду до конца сезона 2025/26 за 1 миллион евро (870,00 фунтов), после чего будет обязан выкупить Мануэля за 15 млн. евро.



На исходе летнего трансферного окна Аканджи сватали в "Кристал Пэлас", "Милан" и "Галатасарай", но выбор 30-летнего швейцарца пал на "Интер".



Аканджи выступал за "Сити" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 15 млн. фунтов в сентябре 2022, сыграв 136 матчей за "горожан" во всех соревнованиях.



Вместе с "Сити" Аканджи завоевал семь трофеев, включая два титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



Последним для Аканджи матчем за "Сити" стало поражение 3:4 от "Аль-Хиляля" в 1/8 финала клубного Чемпионата Мира.