"Сити" продал Эдерсона в "Фенербахче"

"Манчестер Сити" объявил о продаже своего голкипера Эдерсона в турецкий "Фенербахче" за 12 миллионов фунтов.

Эдерсон был первым номером "Сити" на протяжении своих восьми сезонов в клубе после перехода из "Бенфики" за 35 млн. фунтов в июне 2017.



Вместе с "Сити" 32-летний бразилец выиграл 18 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Всего Эдерсон сыграл 372 матча за "Сити". 276 из них приходятся на Премьер-Лигу, где голкипер оформил 122 "клин-шита" и отдал семь результативных передач.



"Я невероятно горжусь тем, чего мы добились вместе, и для меня было честью надевать эту футболку так много раз. При Пепе (Гвардиоле) мы доминировали в Премьер-Лиге и покорили Европу. Это были удивительно", — сообщил Эдерсон.



Добавим, на место Эдерсона "Сити" пригласил голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму, чей переход будет подтвержден в ближайшее время.