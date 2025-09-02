"Брентфорд" одолжил Нелсона у "Арсенала"

"Брентфорд" взял в аренду до конца сезона вингера "Арсенала" Риса Нелсона.

Нелсон находится в системе "Арсенала" с восьми лет, дебютировав за первую команду еще в 2017 году. Всего Рис сыграл 50 матчей за "канониров" в Премьер-Лиге.



На прошлый сезон Нелсон был отправлен в аренду в "Фулхэм", где успел сыграть 11 матчей в Премьер-Лиге, прежде чем травма задней поверхности бедра оборвала его кампанию.



За плечами у Нелсона также есть опыт выступлений в Бундеслиге и Эредивизии, и теперь 25-летний англичанин постарается использовать это во благо "Брентфорда".



Нелсон взял в "Брентфорде" 11-й номер, едва освобожденный проданным в "Ньюкасл" Йоаном Висса.