Варди перешел в "Кремонезе"

Бывший нападающий "Лестера" Джейми Варди перешел в итальянский "Кремонезе" в качестве свободного агента.

Варди заключил с "Кремонезе" однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, если новичку Серии А удастся избежать вылета.



Контракт Варди с "Лестером" истек в конце июня. 38-летний англичанин покинул "Кинг Пауэр" после выбывания "лис" из Премьер-Лиги.



Варди выступал за "Лестер" с 2012 года, став частью команды, которая в сезоне 2015/16 сенсационным образом выиграла титул Премьер-Лиги.



Также Варди завоевал с "Лестером" Кубок Англии в 2021 году, всего забив 200 голов в 500 матчах за "лис".



Дебютировать за "Кремонезе" Варди сможет в выездном матче Серии А против "Вероны" 15 сентября.



