МЮ подтвердил покупку Ламменса

"Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение голкипера бельгийского "Антверпена" Сенне Ламменса.

Перед закрытием летнего трансферного окна "Юнайтед" одновременно вел переговоры по Эмилиано Мартинесу из "Астон Виллы" и Ламменсу, в итоге остановив свой выбор на Сенне.



23-летний Ламменс обошелся "Юнайтед" в 21 миллион евро (18.2 млн. фунтов), заключив с "красными дьяволами" контракт до 2030 года.



До своего ухода Ламменс сыграл 64 матча за "Антверпен", с которым завоевал Суперкубок Бельгии в 2023 году.



В прошлом сезоне никакой другой голкипер в топ-10 европейских лиг не совершил сейвов больше, чем Ламменс.



"Я крайне горжусь тем, что перехожу в "Манчестер Юнайтед", это настоящее исполнение мечты. Последние годы были удивительным приключением, которое привело меня в невероятное место назначения, и я надеюсь, это начало чего-то особенного", — сообщил Ламменс.