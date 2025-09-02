"Ньюкасл" завершил приобретение Висса

"Ньюкасл" завершил приобретение нападающего "Брентфорда" Йоана Висса за 55 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Брентфорд" отклонил два предложения "Ньюкасла" по Висса, однако Йоан взбунтовался и потребовал, чтобы клуб, обещавший его отпустить, сдержал свое слово.



И только когда "Ньюкасл" улучшил свое предложение до 55 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов, 28-летнему игроку сборной ДР Конго было позволено уйти.



Висса заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2029 года, взяв в качестве игрового номера "девятку".



Висса выступал за "Брентфорд" с 2021 года, забив 49 голов в 149 матчах и став лучшим бомбардиром клуба в Премьер-Лиге за все времена.



Вместе с Ником Вольтемаде, прибывшим из "Штутгарта", Висса поможет "Ньюкаслу" восполнить потерю Александера Исака.