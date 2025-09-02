"Вилла" арендовала Эллиотта и Санчо

"Астон Вилла" арендовала атакующего полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта и вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Дефицит игровых минут в прошлом сезоне подтолкнул Эллиотта к уходу из "Ливерпуля", и Харви нашел пристанище в "Вилле".



"Вилла" взяла Эллиотта в аренду до конца сезона 2025/26, после чего будет обязана выкупить 22-летнего англичанина за 35 миллионов фунтов, если тот сыграет определенное количество матчей.



При этом "Ливерпуль" сохранил за собой опцию обратного выкупа Эллиотта.



В случае с Санчо речь идет о простой аренде. "Вилла" взяла на себя арендную плату и 80 процентов от зарплаты 25-летнего англичанина.



