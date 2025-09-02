"Фулхэм" подписал Кевина и Чуквуэзе

Перед закрытием летнего трансферного окна "Фулхэм" укрепил свой состав вингерами Кевином из "Шахтера" и Самуэлем Чуквуэзе из "Милана".

Кевин перешел в "Фулхэм" по постоянному трансферу стоимостью рекордные для "дачников" 40 миллионов евро (34.6 млн. фунтов).



22-летний бразилец заключил с "Фулхэмом" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.



В своих 57 матчах за "Шахтер" Кевин забил 17 голов и отдал 10 результативных передач, а также был признан лучшим игроком украинской команды по итогам прошлого сезона.



В то же время Чуквуэзе присоединился к "Фулхэму" на правах аренды с опцией выкупа. 26-летнему нигерийцу помогут адаптироваться на новом месте его партнеры по сборной Калвин Бэсси и Алекс Ивоби.



За два года в "Милане" Чуквуэзе сыграл 70 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач.



