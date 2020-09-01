"Сандерленд" купил Брайана Бробби

"Сандерленд" объявил о приобретении нападающего голландского "Аякса" Брайана Бробби за 25 миллионов евро (21.6 млн. фунтов), включая бонусы.

"Сандерленд" был вынужден начать поиски нового нападающего после того, как "Челси" выразил намерение досрочно вернуть Марка Гиу из аренды.



"Черные коты" успешно справились с этой задачей, заключив пятилетний контракт с Бробби, который за два периода в "Аяксе" забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи в 163 матчах.



Помимо родного "Аякса", 23-летний голландец также коротко поиграл за "РБ Лейпциг", но там проявить себя не смог.



Добавим, вместе с "Аяксом" Бробби завоевал два титула Эредивизии и признавался лучшим игроком голландского первенства в сезоне 2023/24.